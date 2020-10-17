ليفربول «الجريح» يسعى لمصالحة جماهيره أمام إيفرتون

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يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، مع جاره وغريمه التقليدي إيفرتون، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، في أهم مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج، علي ملعب «جوديسون بارك».

سيقاتل لاعبي ليفربول للفوز علي إيفرتون لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة المهينة التي تلقاها علي يد أستون فيلا بسباعية مقابل هدفين النتيجة التي جاءت علي مشجعي الريدز والكرة العالمية كالصاعقة.

ويأمل عشاق ليفربول للعودة الي طريق الانتصارات سريعا لمواصلة مشواره للحفاظ علي اللقب.

بينما يأمل أنشيلوتي الحاصل علي جائزة أفضل مدرب في شهر سبتمبر في مواصة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز الخامس علي التوالي لإعطاء الفريق الدفعة المعنوية للاستمرار علي صدارة الدوري والتواجد ضمن الأربعة الكبار.

ومنذ تولي أنشيلوتي القيادة الفنية للتوفيز وهو يقدم أداء جيدا واستطاع الفوز في كل المباريات في الدوري الإنجليزي حتي الآن.

ويتواجد ليفربول في المركز الخامس برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاثة مباريات وخسارة وحيدة كانت كارثية أمام أستون فيلا في الجولة الرابعة بسباعية مقابل هدفين بينما يتصدر ايفرتون جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في الأربع جولات.

بالنسبة لليفربول فيعد محمد صلاح هو أحد اهم لاعبي ليفربول لما يقدمه من مستويات أكثر من رائعة وإحرازه العديد من الأهداف المؤثرة ويأتي في صدارة هدافي الفريق برصيد 5 أهداف سجلهم خلال 4 لقاءات.

وعلي الجانب الاخر فيأتي المهاجم الدومينيكي الشاب كالفيرت لوين علي رأس قائمة هدافي الدوري الإنجليزي وحصد جائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر وسجل 6 أهداف في 4 مباريات في الدوري الإنجليزي و3 أهداف في مباراتين في كأس الرابطة الإنجليزية.