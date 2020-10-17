وزير التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتفقدان طريق وادي الملوك

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تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، الطريق المؤدي إلى وادي الملوك، والبالغ طوله حوالي 3 كيلومترات، والذي تم رفع كفاءته بواسطة الشركة المصرية -إحدى شركات وزارة النقل- باستخدام أحدث الماكينات والتقنيات الحديثة في صيانة وإعادة تدوير الأسفلت.

كما تفقدا تنفيذ رفع كفاءة الطريق ضمن استثمارات المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، ضمن البرتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والنقل، وبلغت تكلفة الطريق حوالي 3 ملايين جنيه لخدمة المواطنين وتحسين حالة الطرق بالمحافظة وخاصة المرتبطة بالمسارات السياحية.

بالإضافة إلى تفقد الطريق الرابط بين الطريق الصحراوي الغربي والطريق الزراعي الشرقي؛ لمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية في الطريق والذي يجري تنفيذه حاليا لخدمة مواطني محافظتي الأقصر وقنا.