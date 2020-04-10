روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت روسيا، اليوم السبت، تسجيل 14 ألفا و922 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بينهم 4 آلاف و19 حالة بدون أعراض، وهو ما يمثل 26.9% من المصابين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و384 ألفا و235 إصابة.

وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا -في بيان اليوم- أن أكبر عدد من الإصابات تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو، حيث تم تسجيل 4648 حالة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ659 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 458 حالة.

وأضاف أن 279 شخصا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية إثر الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 24 ألفا وحالتي وفاة.

ولفت المركز الروسي إلى أنه تم تسجيل 8617 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم روسيا إلى 106 آلاف و199 شخصاً.

كان المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قد أعرب، الخميس الماضي، عن قلقه إزاء ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا.

وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، ودعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30% من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الأقنعة الواقية.