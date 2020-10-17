 تركيا: لغة التهديد التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي ضدنا لن تجدي نفعا - بوابة الشروق
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تركيا: لغة التهديد التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي ضدنا لن تجدي نفعا

علم تركيا
علم تركيا
رويترز
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 6:04 ص | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 6:04 ص

قالت وزارة الخارجية التركية إن "لغة التهديد" ضد أنقرة لن تجدي نفعا، وإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقدم مقترحات ملموسة ومحايدة للحل شرق المتوسط.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي اليوم الجمعة، تعليقا على قرارات قمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتركيا.

وأفاد أقصوي بأن الاتحاد الأوروبي "بموقفه المتحيز الذي يستند إلى أحكام مسبقة يتجاهل دائما أطروحات تركيا"، مضيفا أن "استمرار الاتحاد الأوروبي في خطابه بفرض العقوبات، بدلا من تعزيز الحوار والمصالحة والأجندة الإيجابية غير المشروطة، يظهر أن هدفه ولغته بعيدة كل البعد عن الصدق والتوجه البناء".

وشدد أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتوجه إلى حل المشاكل في المنطقة "عبر احترام حقوق تركيا وحقوق القبارصة الأتراك انطلاقا من المصالح والمستقبل المشترك"، وأن "يتخلى عن الاستسلام لمطالب اليونان وشطر قبرص الرومي غير المنطقية".

وفي وقت سابق الجمعة، أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان ختامي لقمة زعمائه عن "أسفه" حيال "خطوات تركيا الأحادية" شرقي البحر المتوسط.

وقال البيان إن تركيا تمارس أعمالا "أحادية واستفزازية" من خلال أنشطة التنقيب التي تقوم بها في الآونة الأخيرة شرقي المتوسط.

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