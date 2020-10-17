ريال مدريد يتطلع للفوز الرابع في الليجا على حساب قادش

يلتقي نادي ريال مدريد، بنظيره قادش، في مباراة ضمن منافسات الأسبوع السادس من الدوري الاسباني، وذلك في تمام السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، علي ملعب «سانتياجو بيرنابيو».

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني عندما بعد استئناف الليجا بعد التوقف الدولي.

ويتصدر الميرنجي حاليا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من أول أربع مباريات بالدوري هذا الموسم.

وافتتح ريال مدريد موسمه في الدوري الإسباني بالتعادل السلبي مع ريال سوسيداد ثم من بعد هذه المباراة حقق الفوز في ثلاثة مباريات علي التوالي علي كل من ريال بيتيس وريال بلد الوليد وليفانتي.

ويعد هذا الأسبوع هو أسبوع صعب بالنسبة لفريق المدرب زين الدين زيدان بالنظر إلى أنهم سيفتتحون مشوارهم في دوري أبطال أوروبا 2020-21 على أرضهم أمام الفريق الأوكراني شاختار دونيتسك يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر قبل مواجهة برشلونة في أول كلاسيكو الموسم نهاية الأسبوع المقبل يوم 24 أكتوبر.

ويغيب عن النادي الملكي كلا من: داني كارفاخال وإيدين هازارد وإيدر ميليتاو وماريانو دياز للإصابة ولوكا مودريتش للراحة بعدما شارك مع منتخب كرواتيا في كثير من الدقائق.

وقال زيدان، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «نعرف الموقف جيدًا، كانوا 12 يومًا بدون لاعبين كثيرين ولكننا تدربنا بشكل جيد، واللاعبين وصلوا بدون أي إصابات أو مشاكل، وهذا هو الأهم، لدينا 7 مباريات في فترة قصيرة، ونحن مستعدين لهذه المرحلة».

وأضاف: «نواجه فريقًا منظمًا للغاية وصعد للتو، وسيلعب ضد مدريد، وبالطبع سيعقدون الأمور علينا، ونعلم أن جميع فرق الليجا صعبة، أيضًا الفرق الصاعدة لأن الدرجة الثانية بها منافسة كبيرة للغاية، علينا أن نكون مستعدين، وعلى أي حال سنحاول تجاوزه ونقدم مباراة جديد وحصد 3 نقاط».

وعلي الجانب الاخر، سيقاتل لاعبوا قادش للفوز علي ريال مدريد وهم يعلمون مدي صعوبة اللقاء وسيلعبوا علي نقاط ضعف الريال وفقدانه لعديد من اللاعبين ويتواجد قادش في المركز التاسع برصيد 7 نقاط جمعهم من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين.