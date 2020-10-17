انتظام الدراسة بمعاهد أسوان الأزهرية وسط الإجراءات الاحترازية

أكد الشيخ أحمد عبد الحميد مدير منطقة أسوان الأزهرية، على انتظام الدراسة في اليوم الأول بالمعاهد.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية، التي شملت معاهد أسوان النموذجي الإبتدائي، ومعهد أسوان الإبتدائي بالطابية، ومعهد الفتح المبين الإبتدائي بالمحمودية بمدينة أسوان.

وأكد عبد الحميد: "قمنا بالمرور على الفصول الدراسية لمتابعة العملية التعليمية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم الفصول والتباعد بين الطلاب داخل الفصول".

وشدد عبدالحميد، على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والحرص على نظافة المعاهد ودورات المياه، وضرورة تفعيل دور الاخصائي الاجتماعي، ومتابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات من خلال التواصل الإلكتروني معهم، وتنفيذ ما جاء في تعليمات رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بشأن ذلك.

وأوضح مدير منطقة الأزهر، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة، للتنسيق والمتابعة فيما يستجد من أوضاع مع غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، ونؤكد لأولياء الأمور بأن أبنائهم أبنائنا جميعا هدفنا الحفاظ عليهم ورعايتهم، والعمل على مصلحتهم.