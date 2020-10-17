 وزير الإعلام السوداني: نعمل على إصلاح القوانين مع إتاحة مزيد من الحريات - بوابة الشروق
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وزير الإعلام السوداني: نعمل على إصلاح القوانين مع إتاحة مزيد من الحريات

أ ش أ
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 9:53 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 9:53 م

أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أن الوزارة تعمل على إصلاح قوانين الإعلام مع إتاحة مزيد من الحريات.

وقال صالح -لدى مخاطبته اليوم السبت، تدشين تقرير خارطة الإعلام السوداني - إن الوزارة تعمل على محاربة الأخبار الكاذبة، التي تصدر عن بعض المواقع الإلكترونية التي تفتقد المهنية والمسئولية، مشددا على أهمية إعلاء القيم المهنية والتجرد في الصحافة.

وأضاف: "الإعلام ليس مجالا لممارسة النشاط السياسي بل لممارسة النشاط المهني بالقيم المهنية الصارمة".

وأشاد وزير الإعلام السوداني بتقرير خارطة الإعلام السوداني، الذي أعده مركز الخرطوم للخدمات الصحفية، مؤكدا أن الدراسة ستسد فراغا وتساعد في خطط إصلاح الإعلام.

وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني: "إننا في عملنا لإصلاح الإعلام حددنا أربع نقاط أساسية، أهمها مراجعة الفجوات في الخارطة الإعلامية، وإصلاح قوانين الإعلام، وإعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة، وإعداد خطة وطنية للتدريب الإعلامي، بدأت منذ نوفمبر الماضي، لكن حالت جائحة الكورونا دون مواصلتها وستستأنف الآن"، لافتا إلى أن الخطة وطنية ولا تستثني أحدا.


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