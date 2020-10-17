بولندا تسجل رقما قياسيا في الإصابات بكورونا مع فرض قيود جديدة

ذكرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة البولندية أن البلاد سجلت 9622 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت، وهو أعلى رقم من الإصابات منذ تفشي الوباء.

وتم تأكيد عدد آخر من الوفيات بسبب الفيروس وهو 84 شخصا.

وكان الرقم القياسي اليومي السابق من الإصابات قد تم تسجيله أمس الأول الخميس،عندما تم تأكيد حوالي 8100 حالة إصابة تقريبا.

ومنذ بدء الوباء، سجلت بولندا 167 ألفا و230 حالة إصابة وإجمالي 3524 حالة وفاة.

ويشهد اليوم السبت أيضا إعادة فرض بعض القيود لمكافحة فيروس كورونا في البلاد.

و تم تحديد التجمعات العامة بعشرة أشخاص فيما تعرف بـ" المناطق الحمراء" ، وهى المناطق الأشد تضررا بالفيروس، الذي أثر الآن على معظم سكان بولندا البالغ عددهم 38 مليون.

وسيتم تحويل الجامعات والمدارس الثانوية للتعلم عن بعد في المناطق الحمراء بينما في باقي البلاد، سيتم تحويلها إلى نظام مختلط، يجمع بين تعليم عن بعد وتعليم داخل الجامعات والمدارس.

وبحسب وزارة الصحة البولندية، بلغ عدد الإصابات بكورونا 157 ألفا و608 حالات والوفيات .3440