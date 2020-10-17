قائد الرجاء: التتويج بالدوري يمنحنا دفعة كبيرة أمام الزمالك بدوري الأبطال

يعول محسن متولي، قائد فريق الرجاء المغربي، على الروح المعنوية العالية التي يمتلكها الفريق بعد التتويج بالدوري المحلي، خلال مواجهة الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الرجاء المغربي مع ضيفه الزمالك في التاسعة من مساء غدٍ، الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 24 من الشهر الجاري.

وقال متولي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: «نعرف جيدًا القيمة الكبيرة لهذه المباراة، ونرغب في تحقيق نتيجة إيجابية حتى تسهل من مهمتنا في مباراة الإياب».

وأضاف قائد الرجاء: «الزمالك فريق قوي ويملك لاعبين مميزين استحقوا الوصول لهذه المرحلة».

وأتم: «ستكون مباراة صعبة لكن بروح الفريق والمعنويات العالية التي نملكها بعد الفوز بالدوري، نأمل أن نحقق هدفنا التالي وهو لقب دوري الأبطال».