إيرنا: إيران وأوكرانيا تبحثان تعويضات ضحايا الطائرة المنكوبة في طهران الاثنين المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تبدأ إيران وأوكرانيا بعد غد الاثنين، محادثات تستمر لمدة 3 أيام حول بنود التعويضات التي ستدفعها إيران لأقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بالخطأ في يناير الماضي، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت نقلاً عن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

كما سيبحث الطرفان الجوانب التقنية والقانونية للرحلة رقم 752 للطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية التي كان على متنها 176 راكباً لقوا حتفهم، حسبما أفادت إرنا نقلاً عن محسن بهرافاند نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية.

وعقدت الجولة السابقة من المحادثات في كييف في يوليو الماضي.

وكانت الطائرة تقل ركابا من كل من أوكرانيا وإيران وكندا وأفغانستان وبريطانيا والسويد.

والطائرة المنكوبة من طراز بوينج737 وتابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، وتم إسقاطها بعد دقائق من إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه أسقط الطائرة بطريق الخطأ عندما اشتبهت الدفاعات الجوية الإيرانية أنها صاروخ كروز.

ووقع الحادث في نفس الليلة التي قصفت فيها إيران قاعدتين عسكريتين تتواجد بهما قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.