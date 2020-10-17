صحيفة أمريكية: الجمهوريون يمثلون تهديدا للديمقراطية

تزامنا مع انطلاق موسم الانتخابات الأمريكية، تظهر عدد من التساؤلات حول طبيعة التركيبة السياسية الأمريكية، التي يسيطر الحزبان الديمقراطي والجمهوري عليها منذ بداية التاريخ السياسي الأمريكي.

ويغلب على الرموز الجمهورية، الأيدلوجية اليمينية من خلال رؤيته لشكل المناخ السياسي، ومن بينها مفهوم عن "الديمقراطية"، والذي يصفها عضو مجلس الشيوخ مايك لي قائلا: "الديمقراطية ليست الهدف، بل الحرية والسلام، ومن الممكن أن تحبط التطلعات القومية ذلك"، وفقاً لصحيفة "نيويوركر" الأمريكية.

وتتابع الصحيفة، أن انتخابات عام 2016 بمثابة جرس إنذار لنا بأن "الديمقراطية الأمريكية" تسير في اتجاه خاطئ! مع تعويض خسارة ترامب للتصويت الشعبي بفوزه بأصوات المجمع الانتخابي، والذي يعزز -على حد وصفهم- من فصل الشعب عن أروقة السلطة.

ومن آلية هذا الفصل، أن الهيئات التشريعية في الولايات -التي يسيطر عليها الجمهوريون، والقضاة المعينون من الحزب الجمهوري، والمسؤولون الجمهوريون في مراكز الاقتراع بالولايات- يسعون لتقليل عدد صناديق الاقتراع من خلال إلغاء استعادة حقوق التصويت للمجرمين، ومنع التصويت الغيابي.

ويتضح ذلك أيضا في تصريح لبول ويريش، الاستراتيجي الجمهوري والمؤسس المشارك لمؤسسة هيريتيج، بأن "قطاع منا يريدون أن يصوت الجميع، بينما أريد أن يصوت الجميع. لا يفوز في الانتخابات أغلبية الشعب، فإن نفوذنا في الانتخابات يرتفع بصراحة تامة مع انخفاض عدد الناخبين".

والديمقراطية -بحسب التقرير- "هي أن نجتمع معًا للتعبير عن إرادتنا الفردية على أساس أننا سنخضع للإرادة الجماعية. وتكون ثقة من أن أصواتنا ستُحسب بدقة لا تختار الممثلين المعبرين عن مصالح البلد. إن أكثر الثقة قداسة هي أنه عندما يتم فرز جميع الأصوات ، فإن المرشح الخاسر سوف يبتعد برشاقة". ويختتم بأن هناك معرقل خطير للانتخابات الحالية، على يد المدعي العام وليام بار، الذي قام في وقت سابق من هذا الشهر بتفويض المدعين الفدراليين للتحقيق في مزاعم تزوير الناخبين قبل إغلاق الاقتراع.

وإذا استمر ذلك، فإن تعبير لي "بأن الديمقراطية ليست هدفاً"، سيكون هو الصورة الأمريكية أمام العالم.