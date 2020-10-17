جامعة المنصورة: نشهد عاما استثنائيا بتطبيق النظام الإلكتروني

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، انتظام الدراسة بالعام الجامعي الجديد، والتي بدأت منذ الساعات الأولى بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 18 كلية، مؤكدًا انتظام العملية التعليمية بجميع القاعات والمدرجات والمعامل وقاعات الدروس العملية، والتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول للدراسة.

واستمع عبد الباسط لآراء الطلاب بالحرم الجامعي، حول الدراسة بالجامعة والمنصة الإلكترونية الطلابية "myu"، كما تفقد الطلاب بالمدن الجامعية وقام بسؤالهم عن أية مشكلات تواجههم أثناء الإقامة.

ومن ناحيته، قال محمد البيومي إن الجامعة تطبق هذا العام نظام التعليم الهجين، والذي أقره المجلس الأعلى للجامعات، وهو دمج نظامي التعليم وجه لوجه والتعلم عن بعد، ومن ثم يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة وتناوب الحضور بالجامعة، لاكتساب المهارات المطلوبة ليحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات.

وتنظم جامعة المنصورة، برنامجًا حافلًا بالأنشطة لاستقبال الطلاب، والتي تقدمها الإدارة العامة لرعاية الشباب، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية.