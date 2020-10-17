 برلمانية تركية: متاجر السعودية تحظر منتجاتنا وسط صمت أردوغان وحزبه تجاه الأزمة - بوابة الشروق
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برلمانية تركية: متاجر السعودية تحظر منتجاتنا وسط صمت أردوغان وحزبه تجاه الأزمة

أ ش أ
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 6:30 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 6:30 م

استنكرت عضو حزب الخير التركي، إلاي أكسوي، صمت حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، تجاه الأزمة الناتجة عن حظر المملكة العربية السعودية دخول المنتجات والبضائع لتركيا.

ونقل موقع "تركيا الآن" عن أكسوي قولها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «جميع أصحاب المتاجر في السعودية مدعوون لمقاطعة البضائع التركية، وبدأ بعضهم يعلقون ملصقات كتب عليها أنا لا أبيع المنتجات التركية لواجبي الوطني».. ولكن لا يوجد صوت من حزب العدالة والتنمية تجاه الأزمة.

يُذكر أن معدل شراء السعوديين للعقارات في تركيا، قد انخفض بعد إصدار المملكة قرارًا رسميًا بحظر استيراد ودخول كل ما يحمل أختامًا تركية إلى أراضيها، بدايةً من نهاية سبتمبر الماضي.

وكان رئيس مجلس الغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية، عجلان العجلان، ناشد جميع المواطنين والتجار، مقاطعة كل ما هو تركي، وألا يقتصر ذلك على البضائع والمنتجات، لتمتد المقاطعة للأنشطة السياحية والاستثمارات أيضًا. وذلك بعد شكوى بعض التجار من تعطل بضائعهم الواردة من تركيا.


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