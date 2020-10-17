رئيس ميناء الإسكندرية: ملزمون بدفع التعويضات للأهالي بعد إزالة مساكنهم

قال الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إننا ملزمون بدفع التعويضات للأهالي بعد إزالة مساكنهم التي تعوق إنشاء المنطقة اللوجستية الجديدة على ترعة النوبارية من أجل توسعة الميناء و توفير أماكن بديلة في مدينة بشاير الخير.

وأضاف شاهين، خلال لقاء موسع بميناء الإسكندرية، اليوم السبت، أن قيمة التعويضات تصل إلى مليار جنيه وستقدم إلى الأهالي بنجع أسود والألمونيوم.

وأشار شاهين، إلى أن هناك تعويضات أخرى ستقدم للمدابغ وكافة المعوقات الخاصة بالمشروع على طريق المكس وسيقدم الميناء كافة التعويضات الخاصة بإنشاء مشروعات قومية مقبلة.