جامعة قناة السويس: تكليف فريق من دفعة امتياز كلية التمريض بمتابعة صحة الطلاب

انطلق العام الدراسي الجديد بجامعة قناة السويس، وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية؛ لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من خطر انتشار فيروس كورونا.

ونوه بانتظام طلاب بعض كليات الجامعة في المحاضرات، على أن تستكمل باقي الكليات انتظام المحاضرات بها وفقا للجداول الدراسية التي أعدتها كل كلية على مدار الأسبوع، موضحا أن الجامعة وضعت خطة على مدار الأسبوعين المقبلين تتضمن اللقاءات التعريفية واستقبال الطلاب الجدد بالكليات.

وأشار إلى أن الجامعة هذا العام ستطبق التعليم الهجين، والذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بعد مما يؤدي إلى تقليل الكثافة الطلابية، وتحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس، بجانب الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية منذ فترة، وستبدأ محاضرات الأون لاين بالتزامن مع المحاضرات التي تقام داخل الجامعة.

ولفت إلى أنه بالتعاون مع كلية التمريض، تم تكليف فريق من طلاب امتياز الكلية بمشاركة الإدارة الطبية في المتابعة الصحية للطلاب بالمدن الجامعية والكليات.