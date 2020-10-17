التحقيق في تدوينة نائب تونسي لتمجيد هجوم باريس

قال مصدر قضائي في تونس، اليوم السبت، إن النيابة العامة تعهدت بالنظر في تدوينة النائب راشد الخياري؛ لاحتمال تضمنها تمجيدًا للعملية الإرهابية التي استهدفت مدرس بإحدى ضواحي باريس أمس الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس محسن الدالي، أن النيابة العامة بالقطب القضائي (جهاز قضائي) لمكافحة الإرهاب، ستحقق في التدوينة المنسوبة للنائب المستقل راشد الخياري والتي نشرت أمس الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء في تدوينة النائب على صفحته: "الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أعظم الجرائم وعلى من يقدم عليها تحمل تبعاتها ونتائجها دولة كانت أو جماعة أو فرد".

ونشرت التدوينة عقب جريمة قطع رأس المدرس الفرنسي صامويل باتي على يد متشدد شيشاني، بعد أن كان عرض على تلاميذه رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثناء حصة مخصصة للنقاش حول حرية التعبير.

وأضاف الدالي لوكالة الأنباء التونسية: "قد تكيف (التدوينة) قانونًا على أنها جريمة إرهابية، طبقًا للقانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية".

ويحظر قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لعام 2015 الإشادة والتمجيد بصفة علنية وصريحة، بالجرائم الارهابية وبمرتكبيها سواء داخل تونس أو خارجها.