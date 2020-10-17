نيفين جامع: لم تغلق مصانع أو تفقد عمالة وظائفها بسبب كورونا

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الصناعة بها الكثير من التحديات، مشيرة إلى أن أهم شيء لديها هو التواصل مع أصحاب الصناعات، حتى ترصد مشكلاتهم.

وأضافت خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، مساء الجمعة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة عقد اجتماعا ضم وزارة الطاقة والمالية والصناعة، للبحث عن أوجه الدعم والصناعات، حتى تخرج من النطاق التقليدى.

وتابعت أن جائحة كورونا لم تصب مصر فقط، ولكنها أصابت العالم، ورغم ذلك تعتبر مصر اجتازت الأزمة بسلام، مشيرة إلى الحفاظ على عمالة المصانع، وعدم الإغلاق الكامل.

وأكملت: «هناك مصانع تأثرت بالأزمة، ولكن لا يوجد مصانع أغلقت، وبنسبة كبيرة لا يوجد عمالة فقدت وظيفتها».

واستطردت: «هدفي أن تعمل المصانع كافة بكامل طاقتها، بسبب التراجع الذى أصاب بعض المصانع نظرا لظروف السوق، ونعمل على الحد من الواردات، وأن يعمل الـ 13 مجمع بكامل طاقتهم، ونصل بمعدل صادرتنا أضعاف الموجود».