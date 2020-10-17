المدير العام للأمن اللبناني يلتقي مسؤولين أمريكيين خلال زيارته لواشنطن

عقد المدير العام للأمن اللبناني عباس إبراهيم، محادثات اليوم السبت، مع مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية خلال زيارته لواشنطن هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت وكالة بلومبرج، بأن زيارة المدير العام للأمن اللبناني تأتي في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لحل النزاع القائم منذ فترة طويلة بين لبنان وإسرائيل بشأن قضية ترسيم الحدود البحرية، وإطلاق سراح صحفي أمريكي تعرض للاختطاف في سوريا.

وأوضح الأشخاص المطلعين الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن المدير العام للأمن اللبناني اجتمع مع روبرت أوبراين، مستشار الرئيس ترامب للأمن القومي، خلال حضورهما مأدبة عشاء أمس الجمعة.