رئيس ألمانيا يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد حراسه بكورونا

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أعلنت متحدثة باسم مكتب الرئاسة الألمانية اليوم السبت دخول الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا المستجد.