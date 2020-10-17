 رئيس ألمانيا يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد حراسه بكورونا - بوابة الشروق
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رئيس ألمانيا يدخل الحجر الصحي بعد إصابة أحد حراسه بكورونا

د ب أ
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 3:06 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 3:06 م

أعلنت متحدثة باسم مكتب الرئاسة الألمانية اليوم السبت دخول الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة أحد حراسه الشخصيين بفيروس كورونا المستجد.


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