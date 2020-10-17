الأرياني يتهم الحوثيين بتصفية أسرى من الجيش اليمني بالمعتقلات

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، جماعة "أنصار الله" الحوثية بتصفية أسرى الجيش اليمني في معتقلات الجماعة.

ودعا الإرياني، اليوم الخميس، إلى تحقيق عاجل وشفاف في ما اعتبره "جرائم تصفية" لعدد من الأسرى في معتقلات الحوثيين، وذلك بعد عملية تبادل للأسرى نفذت يوم أمس بإشراف وتنظيم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بناء على اتفاق رعته الأمم المتحدة.

كما أكد الوزير اليمني، أن الحكومة الشرعية، "قدمت الكثير من التنازلات لإنجاح جهود الأمم المتحدة في ملف الأسرى والمختطفين باعتبار الملف إنساني".

وأوضح أن "الوفد الحكومي المفاوض، قبل تبادل مدنيين اختطفوا من منازلهم ومقار أعمالهم بمقاتلين حوثيين اسروا في جبهات القتال، وبذل جهودا كبيرة لإطلاق كافة الإعلاميين والصحفيين والنشطاء في معتقلات الحوثي في ظل رفض وتعنتهم".

ودعا الأرياني، كل من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للإطلاع على الحالة الصحية للمفرج عنهم‏، ومضاعفة الجهود لإطلاق باقي المختطفين والأسرى وفي مقدمتهم المشمولين بالقرار الأممي‏.

ويوم أمس، بدأت أكبر عملية لتبادل الأسرى في الصراع اليمني المستمر منذ أعوام، وتشمل عملية التبادل التي تجرى برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 أسيرا من بينهم سعوديون وسودانيون كانوا محتجزين لدى الحوثيين.