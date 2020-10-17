رئيس وزراء نيوزيلندا تفوز بفترة ولاية ثانية

فازت رئيس الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، يوم السبت، بفترة ولاية ثانية، في انتصار انتخابي كاسح ذو أبعاد تاريخية.

ومع فرز معظم الأصوات، فاز حزب العمال الليبرالي بزعامة أرديرن بنسبة 49% من الأصوات، مقابل 27% لمنافسه الرئيسي، الحزب الوطني المحافظ.

في خطاب النصر أمام مئات من الأنصار في أوكلاند، قالت أرديرن إن حزبها حصل على المزيد من الدعم من النيوزيلنديين في أي وقت خلال 50 عامًا على الأقل.

وأضافت: "لم تكن هذه انتخابات عادية، وليس وقتًا عاديًا.. لقد كانت مليئة بعدم اليقين والقلق، وقد شرعنا في أن نكون ترياقًا لذلك".

وعدت أرديرن بعدم اعتبار أنصارها الجدد أمرًا مفروغًا منه وأن تحكم جميع النيوزيلنديين.

وقالت: "نحن نعيش في عالم يتزايد فيه الاستقطاب، مكان فقد فيه الناس، أكثر فأكثر، القدرة على رؤية وجهات نظر بعضهم البعض.. أعتقد في هذه الانتخابات، أظهر النيوزيلنديون أن هذا ليس من نحن".

وفازت أرديرن، البالغة من العمر 40 عامًا، بالمنصب الأعلى بعد انتخابات عام 2017، عندما شكل حزب العمال تحالفًا مع حزبين آخرين، وفي العام التالي، أصبحت ثاني زعيم عالمي ينجب أثناء وجودها في المنصب.