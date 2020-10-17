جون كيلي: ترامب أكثر شخصية معيبة قابلتها في حياتي

ذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، أن كبير موظفي البيت الأبيض السابق، الجنرال جون كيلي، وصف ترامب بأنه "أكثر شخصية معيبة" عرفها على الإطلاق.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن كيلي قال لأصدقائه إن "هذا الكم الهائل من عدم الآمانة (لدى ترامب) كان مدهشا بالنسبة لي"، مضيفا: "عدم الأمانة أمر طبيعي من الممكن أن يسود في العلاقات الإنسانية".

وتابع: "وبالرغم من أن هذا الأمر مثير للشفقة أكثر من أي شئ أخر، إلا أنه أكثر شخصية معيبة قابلتها في حياتي".

ومضى قائلا: "أعتقد أن علينا أن نمعن النظر في من يستحق أن ننتخبه، ما هي شخصيتهم وأخلاقهم". وتابع: "هل هو على استعداد بعدما يتم انتخابه أن يمثل الجميع، ليس فقط قاعدته الانتخابية، ومن ثم ننظر إلى السياسة".

وقال كيلي في وقت سابق من العام الجاري، إنه يتفق مع انتقاد وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، للطريقة التي تعامل بها ترامب مع المظاهرات التي اندلعت في الولايات المتحدة على خلفية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد.

وانتقد ماتيس في بيان نشره بمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي مع المتظاهرين قائلا إن ترامب هو أول رئيس أمريكي يراه "لا يسعى لتوحيد المواطنين أو حتى يتظاهر بأنه يحاول".

ودافع كيلي أيضا عن عن الجنرال المتقاعد أليكسندر فيندمان، حينما أعرب عن مخاوفه من المكالمة التي جمعت بين ترامب ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي العام الماضي، والتي كانت الفتيل الذي أدى إلى البدء في إجراءات المحاكمة الرامية لعزل ترامب.

يشار إلى أن ترامب انتقد كيلي مرارا وتكرارا، منذ مغادرته البيت الأبيض في يناير العام الماضي، فبعدما دافع كيلي عن ماتيس ، قال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لم يكن كيلي من بين المقربين لي، وكان متخاذلا في عمله".