 تايلاند تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ أكثر من شهر - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل أول إصابة محلية بكورونا منذ أكثر من شهر

بانكوك - أ ش أ:
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 9:47 ص | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 9:47 ص

أعلن مركز إدارة جائحة كورونا في تايلاند، اليوم السبت، عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد منذ أكثر من شهر.

وذكر تقرير المركز اليومي -حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية- أن الحالة كانت من بين مواطنين اثنين من ميانمار، يعيشان بالقرب من حدود تايلاند مع ميانمار، حيث ارتفعت الإصابات هناك في الآونة الأخيرة.

وأفاد المركز، في بيان له، بأنه تم إجراء الفحوص للحالتين يوم 13 أكتوبر، ولم تظهر عليهما أي أعراض، لكن النتائج كانت إيجابية.

كانت آخر حالة محلية معروفة شهدتها تايلاند في أوائل سبتمبر الماضي.

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