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مجلة: بغداد خارج سباق أفضل المدن للعيش في 2020

أ ش أ
نشر في: السبت 17 أكتوبر 2020 - 5:12 م | آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 2020 - 5:12 م

خرجت العاصمة العراقية (بغداد) من سباق أفضل المدن للعيش فيها في عام 2020، وذلك وفقا لمجلة (غلوبال فاينانس) المختصة بتصنيف دول العالم.
وبحسب الإحصائية التي نشرتها المجلة على موقعها وأوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت، فإن مدينة بغداد خارج أفضل المدن للعيش فيها خلال عام 2020، مبينة أن التصنيف اعتمد على ثمانية عوامل مهمة شملت (القوة الاقتصادية، والبحث والتطوير ، والتفاعل الثقافي ، وصلاحية العيش ، والبيئة ، وإمكانية الوصول، والناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد، و والوفيات من Covid-19 لكل مليون).
واحتلت طوكيو عاصمة اليابان - بحسب الإحصائية - المرتبة الأولى من أصل 48 مدينة تم تصنيفها بأفضل المدن للعيش فيها لعام 2020 ، تليها لندن ومن ثم جاءت بالمرتبة الثالثة سنغافورة عاصمة جمهورية سنغافورة ، وجاءت نيويورك رابعا وخامسا مدينة ملبورن الاسترالية.
وجاءت مدينة دبي في الإمارات العربية الأولى عربيا والـ 17 عالميا بأفضل المدن للعيش فيها في عام 2020 تليها القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ثانيا والـ 44 عالميا.

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