ولاية بادن فورتمبرج الألمانية تعلن أعلى درجة تحذير من كورونا

أعلنت حكومة ولاية بادن فورتمبرج أعلى درجة تحذير من كورونا بسبب الارتفاع الشديد في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.

وفي أعقاب جلسة طارئة لحكومة الولاية، أعلن فينفريد كريتشمان، رئيس حكومة بادن فورتمبرج، اليوم السبت أنه سيتم تطبيق المزيد من التدابير للحد من الجائحة، مثل تشديد الارتداء الإجباري للكمامة في الأماكن العامة، كما سيتم فرض قيود أخرى على الاختلاط اعتبارا من بعد غد الاثنين.

وأضاف كريتشمان أنه يجب تشديد الإجراءات بسبب السرعة التي تتطور بها الجائحة، وطالب الناس بتجنب الرحلات والمخالطات غير الضرورية "وهذا هو واجب الساعة حتى لا يخرج كل شيء عن السيطرة".

وتعني درجة التحذير الثالثة الدخول في " المرحلة الحرجة"، وتبدأ هذه المرحلة بالذات عندما يتجاوز معدل الإصابات الجديدة حد الـ35 حالة لكل مئة ألف نسمة في أسبوع، وهذا هو الحادث في الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا منذ أول أمس الخميس، وكان هذا المعدل قد وصل إلى 2ر42 أمس الجمعة.

وكان كريتشمان توقع في وقت سابق إمكانية الإعلان عن وصول درجة التحذير من كورونا إلى الدرجة القصوى، وبات من المؤكد أنه اعتبارا من بعد غد سيتم توسيع نطاق الارتداء الإجباري للكمامة في المدارس ليشمل أيضا قاعات الدرس، والذي كان قاصرا حتى الآن على أماكن التجمعات مثل الفناء والمسرح والمراحيض.

ولن تخضع المدارس الابتدائية للارتداء الإجباري للكمامة.

وكانت مدينة شتوتجارت، عاصمة الولاية، والمنطقة الساخنة للإصابات، تطبق بالفعل الارتداء الإجباري للكمامة داخل قاعات الدرس.

وكانت حكومة الولاية طبقت نظام التحذير المكون من ثلاث درجات في سبتمبر الماضي، والذي يعتمد بشكل أساسي على مؤشر الأيام السبعة، فضلا عن عوامل أخرى تلعب دورا في هذا مثل العدد المطلق للإصابات وعدد الاختبارات أو معدل الاستنساخ الذي يوضح كم من الأشخاص يمكن أن يعديهم الشخص المصاب في المتوسط.