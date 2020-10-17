إطلاق سراح بحارين كوريين جنوبيين بعد 50 يوما من اختطافهما قبالة سواحل غانا

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إطلاق سراح بحارين كوريين جنوبيين، بعد 50 يومًا من اختطافهما قبالة سواحل غانا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن مسئول في شركة ينتمي إليها البحاران الكوريان، قوله إنه تم إطلاق سراحهما بعد اختطافهما على أيدي مسلحين مجهولي الهوية أثناء عملية صيد يوم 28 أغسطس في المياه قبالة غانا غرب أفريقيا، مشيرا إلى أنهما وصلا نيجيريا في الوقت الحالي.

وأفادت الوزارة بأن البحارين الكوريين الجنوبيين المفرج عنهما يتمتعان بصحة جيدة، وهما في مكان آمن أعدته السفارة الكورية الجنوبية لدى نيجيريا، وسيعودان إلى بلد إقامتهما غانا عبر رحلة جوية وفقًا لإرادتهما.

كانت سفينة صيد ترفع علم غانا قد تعرضت لهجوم مسلح في المياه الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب ميناء لومي في توجو صباح يوم 28 أغسطس.

جاء اختطاف البحارين الكوريين الجنوبيين بعد شهرين فقط من اختطاف 5 بحارة كوريين في المياه الواقعة على بعد حوالي 111 كيلومترًا من ميناء كوتونو في بنين غرب أفريقيا.

وتخطط الحكومة الكورية الجنوبية لاتخاذ تدابير أمان أقوى مثل تقييد الصيد أو العمليات الأخرى في المياه عالية الخطورة غرب أفريقيا.