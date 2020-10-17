مقتل 14 جنديا نيجيريا في هجوم على قاعدة عسكرية

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» بمقتل 14 جنديًا نيجيريًا في هجوم على قاعدة عسكرية، وذلك حسبما أفادته في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.