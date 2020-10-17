مقتل 14 جنديا نيجيريا في هجوم على قاعدة عسكرية

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أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» بمقتل 14 جنديًا نيجيريًا في هجوم على قاعدة عسكرية، وذلك حسبما أفادته في خبر عاجل لها، مساء اليوم السبت، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.