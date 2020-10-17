وزيرة الخارجية الإسبانية تشدد على ضرورة التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة

أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، عن سعادتها بزيارة مصر، متوجهة لسامح شكري، وزير الخارجية، بالشكر على حفاوة الاستقبال.

وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري، اليوم السبت، إنه تم عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين، تم خلالها بحث التعاون في البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضافت أنه تم أيضًا مناقشة عملية السلام في المنطقة، مبدية ترحيبها بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية المجاورة.

وأوضحت أنه تم مناقشة التوتر في منطقة شرق المتوسط، وكذلك أيضًا أزمة سد النهضة، مشددة على ضرورة التوصل إلى حل لهذه الأزمة؛ لضمان الاستقرار في المنطقة.