التشيك تستدعي الأطباء من الخارج جراء زيادة إصابات كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

جددت وزارة الصحة التشيكية يوم الجمعة، دعوة للأطباء العاملين في الخارج بالعودة ودعم زملائهم بالمستشفيات فيما تسجل البلاد أرقاما قياسية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ورحب وزير الصحة رومان بريمولا، بالدعوة التي طرحتها الرابطة الطبية التشيكية (سي إل كيه)، قائلا "نحن ممتنون لكل يد تقدم المساعدة".

وكتب رئيس الرابطة الطبية ميلان كوبيك، إلى الأطباء في الخارج يطلب منهم مساعدة زملائهم السابقين في مستشفيات البلاد.

يشار إلى أن أطباء التخدير والمسعفين المتخصصين في الرعاية المركزة مطلوبون بشدة وكذلك عمال الرعاية الأكفاء.

ويغادر مئات من الأطباء وخريجي كلية الطب البلاد سنويا حيث يسعون إلى الوظائف في الخارج نظرا لأن الأجور والظروف أفضل.

وسجلت سلطات التشيك رقما قياسيا للإصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وأعلنت البلاد يوم الخميس 9721 إصابة خلال أربعة وعشرين ساعة أي أكثر من ذي قبل على الإطلاق، رغم أن المزيد من الاختبارات تجرى حاليا.

وبشكل عام سجلت البلاد أكثر من 149 ألف إصابة بـ"كوفيد-19" الناتج عن فيروس كورونا و1230 وفاة على صلة بالمرض.