ضبط متهم ببيع أدويه قلب وكلى ونفسية مجهولة عبر فيسبوك في الإسكندرية

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة، في الإسكندرية، القبض على شخص، عاطل؛ لاتهامه بحيازة 91 عبوة عقاقير وأدوية طبية "أجنبية" تستخدم لعلاج أمراض "القلب، والكلى، والأمراض النفسية"، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بقصد ترويجها وبيعها، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود معلومات حول قيام شخص، عاطل، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، ببيع أدوية غير خالصة الرسوم الجمركية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، على شبكة الإنترنت، بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وتبين تخصص المقبوض عليه في بيع الأدوية أجنبية الصنع والمهربة من الجمارك، وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة للقانون، وقيامه بتأسيس شركة وهمية "بدون ترخيص" والإعلان عبر فيسبوك، بتوافر العقاقير والأدوية المستوردة، بأسعار أقل من مثيلتها في الأسواق، متخذًا من مسكنه مقرًا لممارسة نشاطه، وتخزين الأدوية والعقاقير مجهولة المصدر.

وأضافت التحريات، أنه وبالإستعلام من نقابة الصيادلة في الإسكندرية، أفادت بأن المتهم غير مسجل في النقابة، وغير مصرح له بالإتجار في العقاقير والمستلزمات الطبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على الأدوية، ومجموعة كبيرة من الدفاتر والفواتير، وكشوف العملاء، وأوراق الدعاية، وجميعها مدون عليها إسم الشركة، ورقم الهاتف الخاص بها، وكذا ضبط هاتف محمول، وبفحصه فنيًا، تبين أنه يحتوى على العديد من المحادثات والرسائل بينه وبين عملائه بما يدل على نشاطه.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم السبت، فإنن وبمواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر بها، وأخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.