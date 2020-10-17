النائب الأول للرئيس الأفغاني يتسلم المسؤولية الأمنية عن كابول

في أعقاب الارتفاع في معدل الجرائم في كابول، سلم الرئيس الأفغاني، أشرف غني المسؤولية الأمنية لنائبه الأول، أمر الله صالح لعدة أسابيع، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وكتب النائب الأول للرئيس في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) الليلة الماضية، أنه سيتولى المسؤولية الأمنية على كابول اعتبارا من اليوم السبت، استنادا إلى أوامر رئاسية.

وأضاف: "ليس لدي كلمات شفقة ضد المجرمين في قاموسي في طريقة تطبيق القانون لضمان أمن الشعب".

وأوضح صالح: "تم إعداد قائمة بأسماء المجرمين الرئيسيين في كابول، وطلبنا من المواطنين مساعدة قوات الأمن".

وتابع أن المواطنين يتعين أن يتعاونوا ويقدموا معلومات لمسؤولي تطبيق القانون بأي طريقة ممكنة.

يأتي ذلك فيما وصلت الجريمة وسط كابول إلى ذروتها خلال الأشهر القليلة الماضية ويصبح المواطنون ضحايا لمختلف الجرائم كل ليلة.

وأعرب الرئيس غني أيضا في وقت سابق عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في كابول، مضيفا أنه سيتم وضع 300 كاميرا أمنية أخرى في المدينة في المستقبل القريب.