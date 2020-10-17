قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة الصناعة، إن الوزارة قامت بـبناء 4312 مصنعا، و13 مجمعا صناعيا، منتشرين على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الشق الأكبر فى الصعيد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، أن مساحات هذه المصانع مختلفة، ومتاح الحصول على أكثر من وحدة لمن يرغب فى عمل مشروع كبير.

ولفتت بدء الحجز لـ 7 مجمعات، الثلاثاء الماضي، من خلال إيجار أو تمليك، ولكنها أسعار بسيطة، مشيرة إلى إمكانية التقسيط لمدة 10 سنوات.

وأضافت أنه لا يوجد شروط للمتقدم، ولكن أن يكون كامل الأهلية، ولديه معرفة بالنشاط الذى سيقوم به،.

وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية تنسق مع أكثر من بنك بحيث يتم تمويل المشروعات للمتقدم، وعلى جانب آخر، هناك جهاز تنمية المشروعات يساعد بشروط ميسرة للغاية ومستندات بسيطة، مستدركة: «فلا نريد أكثر من شخص جاد».

وذكرت أن الشروط حاليا من 300 إلى 500 جنيه، ومتوفرة فى هيئة التنمية، أو على موقع الخريطة الاستثمارية التابعة لهيئة الاستثمار.

ولفتت إلى أن هناك كثير من التكاليف والمصاريف التى يتكلفها المتقدمين، تم إلغاءها.

وأشارت إلى أن الـ 13 مجمعا صناعيا الذين تم الإعلان عنهم كاملين المرافق سواء الداخلية أو الخارجية، بحيث من يتم اختياره يستطيع من اليوم التالى أن يضع الماكينات الخاصة به ويبدأ العمل.