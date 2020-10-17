تأجيل دعوى بطلان قرار تخصيص مستشفى الشيخ زايد لعزل مصابي كورونا لـ 12 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة من المواطن عمرو رجب عبد الحليم، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تحويل مستشفى الشيخ زايد بمنشأة ناصر لمستشفى عزل لمصابي ڤيروس كورونا المستجد، لجلسة 12 ديسمبر.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 37163 لسنة 74 قضائية، ضد كلا من رئيس مجلس الوزارء ووزيرة الصحة ورئيس جامعة القاهرة بصفتهم، أن قرار تخصيص المستشفى لعزل مصابي الفيروس صدر بالمخالفة للقانون والدستور ودون مراعاة للمرضى من أهالي المنطقة والمناطق المجاورة الذي يستفيدون من خدماته الصحية.

وأضافت الدعوى أن المستشفى يقدم خدماته لأكثر من 3 ملايين مواطن من سكان مناطق "الدويقة- عزبة العرب- منشأة ناصر"، فضلًا عن تقديمه خدمات "الغسيل الكلوي" لنحو 88 حالة بشكل دوري، وكذلك الحالات الطارئة من مرضى الغسيل أيضًا، بالإضافة إلى علاج مرضى التصلب المتعدد المترددين على المستشفى بعدد نحو 1750 مريضا، وكذلك قسم الطوارئ الذي يستقبل 48 ألف مريض سنويًا.