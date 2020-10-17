سيستهل نادي برشلونة مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 أمام نادي فيرنسفاروش المجري في ملعب كامب نو في لقاء لن يحظى في نهاية الأمر بحضور الجماهير، وفقا لما أكدته حكومة إقليم كتالونيا الجمعة في بيان.

وعقدت حكومة إقليم كتالونيا الجمعة اجتماعا عن بعد لمناقشة امكانية حضور الجماهير لمباريات التشامبيونز ليج على ملعب كامب نو، لكن تم الاتفاق في النهاية على عدم الموافقة على حضور الجماهير للقاء الذي سيقام يوم 20 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يسمح للأندية التي تقام المباريات على أرضها بحضور 30% من الجماهير في ملاعبها إذا ما حصلت على موافقة السلطات الصحية المحلية.

ومع ذلك، أوضحت وزيرة الصحة الإقليمية في كتالونيا، ألبا فيرجيس، أنه في ظل الظروف الحالية التي يتطور فيها الوباء، لا يمكن السماح لفريق البلاوجرنا بخوض مبارياته في الوقت الراهن في كامب نو بحضور جمهور.

جدير بالذكر أن البارسا قدم إلى حكومة كتالونيا بروتوكول 'Clean and Safe Space' ليتمكن من استقبال جمهور في كامب نو.

وكانت قد أكدت فيرجيس في وقت سابق إنه من المستحيل أن يتم السماح للجمهور بدخول ملعب كامب نو لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد يوم 24 من الشهر الجاري، وكذلك الحال بالنسبة لمباراة فرنشفاروش المجري في دوري أبطال أوروبا يوم 20 من الشهر الجاري، بسبب تطور أزمة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»في الإقليم.

وجاء ذلك في مقابلة أجرتها الخميس مع إذاعة كتالونيا، وأشارت فيها إلى أن نادي برشلونة لم يرسل إلى وزارة الصحة أو إدارة المخطط الإقليمي للحماية المدنية في كتالونيا (المسؤولة عن إدارة أزمة كورونا في الإقليم)، حتى الآن، اقتراحه حول كيفية تنفيذ التصويت على اقتراح سحب الثقة من مجلس الإدارة، لإقراره.