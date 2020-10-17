محافظ الجيزة يشدد على منع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس

حضر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، طابور الصباح وسط الطلاب بمدرسة الشهيد أسامة محمد الثانوية بنات بإدارة العمرانية التعليمية للاطمئنان على انتظام الدراسة والعملية التعليمية ومشاركه الطلاب فى أول أيام العام الدراسى.

وقدم المحافظ، التهنئة للطلاب والمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد متمنيا لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم وتشجيع المعلمين على رسالتهم التعليمية السامية التى تبنى عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته.

وأكد المحافظ، حرص الدولة على تهيئة المناخ الملائم للطلاب، مشيرا إلى انه تم تقليل الكثافة الطلابية بالفصول عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وافتتح المحافظ، توسعات مدرسة أحمد بهجت الرسمية لغات بإدارة الهرم التعليمية بتكلفة 4.7 مليون جنيه بها 14 فصل دراسى جديد، بالإضافة إلى افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة السادات الابتدائية بتكلفة مليون جنيه، مشيرا إلى دخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة بتكلفه 601 مليون جنيه منهم 35 مدرسة بقرى المراكز، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لدورات المياه والنوافذ والانارة والأبواب والمقاعد لكافة المدارس.

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالتأكيد على مديرى المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس و توفير المناخ الملائم للطلاب والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا من ارتداء للكمامات وتحقيق التباعد، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس.

وأكد المحافظ، بدء تسليم 65 الف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى العام وفقا لمنظومة التعليم المطور التى اقرتها وزارة التربية والتعليم.