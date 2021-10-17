استمرت فعاليات معرض الكتاب بالعريش في محافظة شمال سيناء، الذي يضم العديد من الإصدارات المطبوعة متنوعة الاهتمامات، ويشرف على تنظيم المعرض مجموعة من الشبان والشابات بهدف دعم وتنمية فرص القراءة لجميع الأعمار.

وأكدت إسراء عبد الحميد، إحدى منسقات المعرض، أن من بين الإصدارات على طاولات العرض ركن خاص بإصدارات عديدة من دار الشروق التي تحمل عناوين متميزة، وحققت مبيعات وشهرة كبيرة منذ إصدارها، متابعة: "حرصا منا على وضع القارئ السيناوي على مسافة قريبة جدًا من أبواب الثقافة العامة ذات الشهرة الواسعة لينهل منها ما يثير اهتمامه أدبيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا".

من جهتها أشارت إسراء شعبان من ضمن فريق التنسيق، إلى وجود كتب متنوعة للأطفال و كذلك الكتب التي تهم أولياء الأمور في أنماط التربية السليمة و التعامل مع الأطفال.

كما أفاد يحيى عطية من فريق التنسيق، إلى وجود ركن خاص بمقتنيات اللواء الراحل عبد المنعم القرماني محافظ شمال سيناء الأسبق ومنها أشياء تذكارية ومطبوعات وأدوات استخدام شخصي من التي كانت بحوزته أثناء حرب أكتوبر، وكذلك أثناء توليه منصب المحافظ.

فيما ذكر إسلام عابد، من فريق تنسيق المعرض، أن المعرض يشمل وجود حوالي 20 ألف كتاب، ويقام للعام الثالث، ويتميز بوجود فعاليات فتية وأمسيات ثقافية متنوعة بحضور الأدباء المحليين والمهتمين بالثقافة عمومًا، وأنه توجد مساعٍ لتوسيع دائرة الانتشار لنقل المعرض الذي يستمر لحوالي 8 أيام إلى جامعة العريش وجامعة سيناء للوصول إلى تجمعات الشباب العلمية، وتزويدهم بكتب الثقافة والمعرفة.