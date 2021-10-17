إنقاذ 60 مهاجرا غير شرعي قبالة الساحل الليبي

أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية الإغاثية على تويتر اليوم الأحد إنقاذ أكثر من 60 شخصا من الغرق في عرض البحر المتوسط.



يأتي ذلك بعد يوم واحد من عودة سفينة "سي ووتش3" إلى منطقة عملها قبالة الساحل الليبي أمس السبت.



كانت السفينة أنقذت مؤخرا أكثر من 250 مهاجرا غير شرعي وأقلتهم إلى ميناء تراباني بجزيرة صقلية في مطلع أغسطس الماضي.



وحسب تقارير لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، وصل 49 شخصا على ظهر عدة قوارب إلى ساحل جزيرة سردينيا اليوم فيما وصل 31 مهاجرا آخر إلى ساحل جزيرة لامبيدوسا بالإضافة إلى 41 شخصا – كلهم تونسيون- وصلوا إلى بر جزيرة صقلية.



وفي الغالب يحاول المهاجرون غير الشرعيين الوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي انطلاقا من الساحل التونسي أو الليبي حيث يأمل المهاجرون في الحصول على حماية أو العيش بطريقة أفضل، ويواجه هؤلاء أزمات خلال رحلتهم الخطيرة تودي بحياة بعضهم غرقا.



وفي بعض الأحيان، تلتقط قوات حرس السواحل في تونس وليبيا بعض المهاجرين وتعيدهم من حيث جاءوا.