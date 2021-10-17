 مصرع 7 من أفراد أسرة جراء حريق منزل بشرق باكستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع 7 من أفراد أسرة جراء حريق منزل بشرق باكستان

وكالات:
نشر في: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 11:00 ص | آخر تحديث: الأحد 17 أكتوبر 2021 - 11:00 ص
تحقق الشرطة الباكستانية في حريق وقع بشرق البلاد، اليوم الأحد، وأسفر عن مصرع سبعة من أفراد أسرة واحدة، حسبما أفاد مسؤول إنقاذ.

وقال رئيس خدمة الإنقاذ، الدكتور حسين ميان، إن الحريق اندلع في منزل بحي علي بور بمنطقة مظفر غرة في إقليم البنجاب، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف ميان، أن رجال الإطفاء انتشلوا جثث متفحمة لرجل (65 عاما) وامرأتين يتراوح عمراهما بين 35 و 19 عاما، وثلاثة صبية تتراوح أعمارهم بين 3 و 10 و 12 عاما، وطفل رضيع يبلغ من العمر شهرين.

وأشار إلى أنه تم إرسال الجثث للتشريح وفحصها من قبل الطب الشرعي.

من جانبها، قالت الشرطة إنه يجري التحقيق في سبب الحريق، ويريد المحققون معرفة سبب عدم استيقاظ أي من أفراد الأسرة عندما اندلع الحريق.

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