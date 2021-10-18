مظاهرة في دريسدن الألمانية ضد حركة يمينية متطرفة مناهضة للمهاجرين

نظم آلاف المعارضين لحركة بيجيدا المناهضة للمهاجرين مسيرة في مدينة دريسدن الألمانية اليوم الأحد لإظهار مقاومتهم لهذه الجماعة المعادية للأجانب التي كانت تحيي ذكرى تأسيسها.



ورفع متظاهرون مناهضون لافتات، وأطلقوا صفارات وقاموا بالطرق على الأواني عند أحد جوانب ميدان بوسط المدينة.



وفي أنحاء الميدان، احتفل أعضاء بيجيدا المعادية للأجانب بمرور 7 أعوام على تأسيسها.



ووفقا لتقديرات، شارك عدد أقل من مؤيدي الحركة عما كان متوقعا، حيث بلغ العدد أقل من ألف شخص.



بينما أشارت تقديرات إلى أن ما بين 2500 و3 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاج ضد بيجيدا.



كان هناك وجود كبير للشرطة ورجال الأمن لضمان الفصل بين المجموعتين .



وقال متحدث باسم الشرطة مساء اليوم الأحد إن الحدثين مرا بسلام إلى حد كبير، مشيرا إلى حوادث منعزلة في مسيرة مضادة في جزء آخر من المدينة.



كان جهاز الاستخبارات المحلي الألماني قد بدأ في أيار/ مايو مراقبة حركة بيجيدا، التي أسسها اليميني المتطرف لوتس باخمان.