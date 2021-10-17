انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج سوء التغذية لطلبة المدارس في الشرقية

دشن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، قبل قليل، المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، وذلك من داخل مدرسة الشهيد أركان حرب طيار هشام حسني بيومي الابتدائية النموذجية بمركز ومدينة الزقازيق.

حضر انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية كلًا من: رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، والدكتور جمال سلامة، مدير عام فرع التأمين الصحي بمحافظة الشرقية.

من جانبه، قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن المبادرة الرئاسية تستهدف الفحص الطبي لـ 999 ألفًا و158 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس الريف والحضر بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الشرقية، منهم 700 ألف و41 طالبًا وطالبة بالريف، و299 ألفًا و117 طالبًا وطالبة بالحضر.

وقال مسعود، في بيانٍ له، قبل قليل، إن أعمال الفحص تتم من خلال 169 فريقًا طبيًا مُدربًا لـ تغطية ألف و960 مدرسة بنطاق محافظة الشرقية، منها ألف و527 مدرسة بالريف، و433 مدرسة بالحضر، وذلك بالتنسيق بين الإدارات الصحية والإدارات التعليمية وإدارات التأمين الصحي، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.