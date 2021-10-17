زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس إلى 9ر44 مليون إصابة إلى جانب 724 ألفا و109 وفيات، حتى الساعة 0344 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة الوطنية في الحالات مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية بنسبة 2ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 81ر4 مليون إصابة، دون تغيير يذكر عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وسجلت ولاية فيرمونت زيادة بنسبة 9ر0% في عدد الحالات مقارنة بنفس الوقت أمس، ليصل المجموع إلى 37 ألفا و69.

وشهدت جورجيا أكبر عدد من الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في الساعات الـ 24 الماضية، حيث تم تسجيل 209 وفيات.