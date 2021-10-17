موريتانيا تحيي المولد النبوي بمؤتمر السيرة النبوية الـ 34

أطلقت موريتانيا، مساء السبت، في قصر المؤتمرات في نواكشوط، المؤتمر السنوي للسيرة النبوية الشريفة في دورته 34، برعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تتناول ترسيخ محبة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأثرها في وحدة المجتمعات الإسلامية.

وقال الداه اعمر طالب وزير الشؤون الإسلامية الموريتاني، إن المحبة هي التي آلفت بين قلوب أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حتى جسدوا أروع مثال في التاريخ البشري للتآخي والتآزر والتكافل وهي من أهم مضامين تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يسعى دائما لنشر الأخوة والتراحم ونبذ الفرقة حتى يعيش الجميع في وئام وسلام.

وأكد العلامة محمد الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي أن محبة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- دواء القلوب وشفاء الصدور، وأن التجمع الثقافي الإسلامي أن تعظيم مولده صلى الله عليه وسلم والاحتفال به شعيرة من شعائر الله، وبين أن هذا التجمع الذي انطلق سنة 1989 وخلال هذه العقود أفشى الكثير من المحبة ونشر الكثير من البحوث القيمة في سيرته العطرة- صلى الله عليه وسلم- بما شكل إضافة نوعية للمكتبة الإسلامية عامة والمكتبة الموريتانية خاصة.

ويبحث المؤتمر ورشة لمعالجة آثار (كوفيد 19) من خلال التعاليم الإسلامية والأخلاق المحمدية.

وتستمر فعاليات المؤتمر على مدى يومين، تتخللها ندوات ومحاضرات، على أن تختتم باحتفالية رسمي وشعبية في جامع النو في نواكشوط.