رئيس الوزراءالعراقي: أوفينا بعهدنا بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة

صرح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الأحد أن الحكومة أوفت بعهدها أمام الشعب بإجراء إنتخابات نزيهة مبكرة، واختار الناخبون من يمثلهم في مجلس النواب الجديد.



وقال خلال حضوره احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في حي الأعظمية ببغداد إن" النواب الجدد عليهم واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي، وإعادة الثقة بالديمقراطية" .



وأضاف "نحن على ثقة من أن أعضاء مجلس النواب الجديد سوف يضعون التجارب الماضية بسلبياتها وإيجابياتها أمام أعينهم وهم، يمارسون عملهم التشريعي ويستحضرون القيم الدينية العالية، وسيكون منهج نبينا محمد الكريم في رعاية الناس والعدل والصدق والأمانة حاضراً في ضمائرهم وهم يؤدون القسم كنواب جدد".



وذكر الكاظمي أن "السياسة أصبحت للأسف تعني لدى البعض مفاهيم الابتزاز، والكذب، والتدليس، والصراع، وخداع الناس" .