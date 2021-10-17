رفع 60 طن مخلفات وقمامة من قريتين بمركز المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا حملات النظافة اليومية، حيث تم رفع ٦٠ طن مخلفات وقمامة من قرتي صفط الخمار، ونزلة حسين.



وأفاد محمد حيدر، رئيس الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، باستمرار حملات النظافة اليومية، حيث تم رفع حوالي ٤٠ طن مخلفات وتراكمات من الطريق العام على ترعة سري باشا، ومدخل بني شيبة، ومن أمام الوحدة الصحية بالعبيد، ونقلها إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، كما تم تمشيط مدخل دمشاو هاشم لتأهيله موقف للسيارات لتسهيل حركة تنقل المواطنين.



وواصل قسم البيئة بقرية نزلة حسين جهوده لرفع كفاءة منظومة النظافة بالقرية، حيث تم رفع ٢٠ طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع بالقرية، ونقلها إلى المقالب العمومية.



وشدد اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، على ضرورة المتابعة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والحد من انتشار الأمراض والفيروسات خاصةً فيروس كورونا.