التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ،الذي تقوده السعودية، مساء اليوم السبت، تدمير مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

وقال التحالف في بيان إنه يتخذ الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مدينة جازان، جنوب غرب المملكة.

يذكر أن الدفاعات الجوية السعودية كانت اعترضت ودمرت العديد من المسيرات المفخخة التي أطلقها الحوثيون تجاه المملكة خلال الفترة الماضية.