قال نيمانيا ماتيتش، لاعب مانشستر يونايتد إن فريقه قادرًا على تجاوز تعثره والعودة للانتصارات من جديد خلال الأسابيع المقبلة، بعد الهزيمة 4-2 أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس السبت.

وقال الصربي ماتيتش عبر موقع يونايتد الرسمي "الكل حزين جدا في الوقت الحالي. ولكن هذا هو وقت التكاتف وعلينا تحليل ما حدث في المباراة (السابقة) سريعا وبعد ذلك علينا التفكير في المباراة التالية والتي ستقام بعد 3 أو 4 أيام في مواجهة فريق في غاية القوة.

وتابع "الوضع سيكون صعبا. ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لكني أعتقد أننا في المستقبل سنثبت أننا أفضل كثيرا من هذا".

وأردف ماتيتش "كل مباراة قادمة ستكون الأهم وكل مباراة قادمة ستمثل تحديا جديدا وستكون بمثابة فرصة لإظهار قدراتنا ومهاراتنا. سنكون على قدر المسؤولية وسنرفع مستوى أدائنا.. وأنا على ثقة أننا نستطيع القيام بالكثير".

وأعتذر ماتيتش لجمهور يونايتد عن أداء الفريق في مواجهة ليستر سيتي، قائلا "نعتذر للجمهور الذي يدعمنا خاصة خارج أرضنا.. لأنه يستحق أكثر من ذلك كثيرا".

وبهذه الهزيمة فشل اليونايتد في تحقيق أي فوز بالدوري الإنجليزي في 3 مباريات متتالية وأصبح يتخلف بفارق 5 نقاط عن تشيلسي المتصدر، بينما تنتظره مواجهات صعبة في الأسابيع المقبلة.

وسيلتقي يونايتد الأربعاء المقبل مع ضيفه أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه ليفربول ويحل ضيفا على توتنهام هوتسبير، قبل أن يخوض مباراة الإياب أمام أتلانتا ويواجه جاره مانشستر سيتي بطل إنجلترا في قمة محلية، بينما تتزايد الضغوط على المدرب أولي جونار سولسكاير.