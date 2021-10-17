الذكاء الاصطناعي يعيد رسم لوحة مطموسة للفنان بيكاسو بنفس طريقته

قبل ذيوع شهرته لم يكن الرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو يملك المال الكافي لشراء مستلزمات الرسم، لذلك فقد كان ،مثل الفنانين الفقراء الآخرين، يعيد الرسم على اللوحات القماشية التي لديهم ، بعد طمس الرسومات السابقة.

وفي 2010 كشفت أشعة إكس عن لوحة رسمها بيكاسو على قطعة قماش، ثم طمسها لكي يرسم عليها لوحته الشهيرة "إفطار الرجل الأعمى" عام 1903 والتي تعتبر واحدة من أشهر أعمال الفنان في فترته التعبيرية أو ما تعرف باسم الفترة الزرقاء من 1901 إلى 1904.

وكانت اللوحة الأولى المخفية لامرأة عارية وتسمى "عارية تربض وحيدة".

ونجح باحثون من جامعة لندن كوليدج في إعادة رسم لوحة المرأة العارية باستخدام لوغاريتمات أو خوارزميات أصلية تم وضعها من خلال دارسة العشرات من لوحات بيكاسو والتدريب على أسلوب الفنان الإسباني. وباستخدام صورة أشعة إكس كمرشد، تم تطبيق خاصية الذكاء الاصطناعي في رسم لوحة بالحجم الكامل والألوان الكاملة.

ومن ناحيته، قال جورج كان وهو واحد من باحثين اثنين في جامعة لندن كوليدج، إنه لأمر مثير للغاية رؤية ضربات الفرشاة واستخدام الألوان والطريقة التي تنعكس بها الأضواء من العمل الفني، مضيفا أنها قطعة فنية جميلة التي تم رسمها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.