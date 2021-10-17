الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية يعلن رفضه الكامل لنتائج الانتخابات

أعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية العراقية، مساء اليوم السبت، رفضه الكامل لنتائج الانتخابات البرلمانية، محملاً مفوضية الانتخابات المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ "فشل الاستحقاق الانتخابي".

وقال الإطار التنسيقي في بيان أوردته قناة السومرية نيوز: "كنا نأمل من مفوضية الانتخابات تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها أثناء وبعد عد الأصوات وإعلان النتائج، وبعد إصرارها على نتائج مطعون بصحتها نعلن رفضنا الكامل لهذه النتائج".

وحمل البيان المفوضية "المسؤولية الكاملة عن فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته مما سينعكس سلباً على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي".

وأعلنت مفوضية الانتخابات أنها ستعرض نتائج نهائية للانتخابات غير مصادق عليها مساء اليوم، مؤكدة أنه تم التعامل بالطعون بحيادية وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات.