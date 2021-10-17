شركة بيرتامينا الإندونيسية للطاقة تسعى للحصول على مازوت مدعوم مع ارتفاع الطلب

تسعى شركة "بيرتامينا" الحكومية الإندونيسية للطاقة لزيادة حصة المازوت المدعوم، مع زيادة الطلب، بعد أن خففت الحكومة قيود الحركة بمختلف أنحاء البلاد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكر ارتو جينتينج، القائم بأعمال سكرتير الوحدة التجارية "بيرتامينا باترا نياجا" إن شركة "بيرتامينا" ستقيم توقعات الطلب للمازوت المدعوم، لضمان وجود إمدادات كافية.

وقال جينتينج في بيان إن شركة "بيرتامينا" ستعمل مع هيئة "بي.بي.إتش ميجاس"وهي الجهة المنظمة لأنشطة إنتاج الغاز والنفط في البلاد، من أجل حصة إضافية من الطاقة الشمسية المدعومة، فيما يتم تأمين مخزون الوقود غير المدعوم.

يذكر أن الاستهلاك اليومي من الطاقة الشمسية المدعومة في إندونيسيا زاد بنسبة 15%، في سبتمبر الماضي، مع زيادات واسعة، تم تسجيلها في العديد من المناطق في إقليم سومطرة.