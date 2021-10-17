رئيس أركان الجيش الإيراني في موسكو وسط توترات مع أذربيجان

وصل رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري إلى موسكو اليوم الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، حسبما أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وكان باقري قد زار الأسبوع الماضي باكستان حيث التقى مسؤولين عسكريين ورئيس الوزراء عمران خان. وتأتي الزيارتان وسط توترات مع أذربيجان حول وصول إيران إلى ممر تجاري حيوي يؤدى إلى أرمينيا وبسبب وجود إسرائيل في الدولة السوفيتية السابقة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وتشترك إيران وأذربيجان في حدود غير متجاورة تمتد لمسافة 785 كيلومتر ، وكانت أجزاء منها قريبة من الصراع الذي اندلع في العام الماضي بين باكو وأرمينيا بشأن إقليم ناجورنو-كاراباخ. وفي أيلول/سبتمبر أجرت أذربيجان مناورات عسكرية مشتركة مع تركيا وباكستان، حيث كانت الدولتان تدعمان باكو خلال الحرب.